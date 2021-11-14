SON DAKİKA: Bulgaristan seçimleri | Oy kullanma işlemi başladı! Türk kökenli Mustafa Karadayı cumhurbaşkanı seçilebilir
Son dakika haberleri... Bulgaristan'da bugün hem cumhurbaşkanı seçimi hem de erken genel seçim yapılacak. Cumhurbaşkanı seçiminde 23 ikili, cumhurbaşkanlığı ve yardımcılığı için yarışıyor. Cumhurbaşkanı seçiminde Bulgaristan'ın komünizm sonrası 32 yıllık demokrasi tarihinde ilk kez üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Türk kökenli bir aday gösterdi. HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı cumhurbaşkanlığına, partinin Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili İskra Mihaylova da cumhurbaşkanı yardımcılığına aday. Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Seçimler için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 12 sandık kuruldu. İşte Bulgaristan seçimlerinde son dakika gelişmeleri...
Edirne'de çifte vatandaşlar, Bulgaristan Başkonsolosluğu ile 75. Yıl İlkokulu'nda iki sandıkta oylarını kullandı. Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi. Oyunu kullanan vatandaşlardan Ayşe Uyar (65), seçimlerin özellikle Bulgaristan'da yaşayan Türkler için hayırlı olmasını diledi.
Seçime sabahın erken saatlerinde yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Ateş, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Bu seçimin diğerlerinden daha önemli olduğunu vurgulayan Ateş, "Hayırlısıyla Bulgaristan Cumhuriyeti'nin parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimini üçüncü defa yine başladı. Bu seçim bizim için daha önemli. İlk kez bir cumhurbaşkanı adayımız var. Seçimlerin hayırlısıyla geçmesini temenni ediyoruz. Herkesi tekrardan sandıklara davet ediyoruz. İnşallah bu defa umduğumuz gibi olur ki bu seçimler tekrarlanmaz.