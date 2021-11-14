SON DAKİKA: Bulgaristan seçimleri | Oy kullanma işlemi başladı! Türk kökenli Mustafa Karadayı cumhurbaşkanı seçilebilir

Seçime sabahın erken saatlerinde yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Ateş, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu seçimin diğerlerinden daha önemli olduğunu vurgulayan Ateş, "Hayırlısıyla Bulgaristan Cumhuriyeti'nin parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimini üçüncü defa yine başladı. Bu seçim bizim için daha önemli. İlk kez bir cumhurbaşkanı adayımız var. Seçimlerin hayırlısıyla geçmesini temenni ediyoruz. Herkesi tekrardan sandıklara davet ediyoruz. İnşallah bu defa umduğumuz gibi olur ki bu seçimler tekrarlanmaz.