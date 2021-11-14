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Haberler Dünya SON DAKİKA: Bulgaristan seçimleri | Oy kullanma işlemi başladı! Türk kökenli Mustafa Karadayı cumhurbaşkanı seçilebilir

SON DAKİKA: Bulgaristan seçimleri | Oy kullanma işlemi başladı! Türk kökenli Mustafa Karadayı cumhurbaşkanı seçilebilir

Son dakika haberleri... Bulgaristan'da bugün hem cumhurbaşkanı seçimi hem de erken genel seçim yapılacak. Cumhurbaşkanı seçiminde 23 ikili, cumhurbaşkanlığı ve yardımcılığı için yarışıyor. Cumhurbaşkanı seçiminde Bulgaristan'ın komünizm sonrası 32 yıllık demokrasi tarihinde ilk kez üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Türk kökenli bir aday gösterdi. HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı cumhurbaşkanlığına, partinin Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili İskra Mihaylova da cumhurbaşkanı yardımcılığına aday. Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Seçimler için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 12 sandık kuruldu. İşte Bulgaristan seçimlerinde son dakika gelişmeleri...

AJANSLAR
14.11.2021 09:13 - Son Güncelleme: 14.11.2021 09:41
SON DAKİKA: Bulgaristan seçimleri | Oy kullanma işlemi başladı! Türk kökenli Mustafa Karadayı cumhurbaşkanı seçilebilir

Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Seçimler için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 12 sandık kuruldu.

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SON DAKİKA: Bulgaristan seçimleri | Oy kullanma işlemi başladı! Türk kökenli Mustafa Karadayı cumhurbaşkanı seçilebilir

Edirne'de çifte vatandaşlar, Bulgaristan Başkonsolosluğu ile 75. Yıl İlkokulu'nda iki sandıkta oylarını kullandı. Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi. Oyunu kullanan vatandaşlardan Ayşe Uyar (65), seçimlerin özellikle Bulgaristan'da yaşayan Türkler için hayırlı olmasını diledi.

SON DAKİKA: Bulgaristan seçimleri | Oy kullanma işlemi başladı! Türk kökenli Mustafa Karadayı cumhurbaşkanı seçilebilir

Bulgaristan'da zamanında Türklerin çok büyük sıkıntılar çektiğini dile getiren Uyar, "Türkçe konuşturmadılar. Hep Bulgarca yazmamızı istediler. Biz bunlar için de çalıştık. Şimdi haklarımızı almak için oyumuzu kullanıyoruz. İnşallah haklarımızı alırız." dedi.

SON DAKİKA: Bulgaristan seçimleri | Oy kullanma işlemi başladı! Türk kökenli Mustafa Karadayı cumhurbaşkanı seçilebilir

Kırklareli'nde yaşayan çifte vatandaşlar Kırklareli TOBB Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti. Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, gazetecilere, Türkiye'de 126 sandıkta oy kullanıldığını anımsattı.

SON DAKİKA: Bulgaristan seçimleri | Oy kullanma işlemi başladı! Türk kökenli Mustafa Karadayı cumhurbaşkanı seçilebilir

Seçime sabahın erken saatlerinde yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Ateş, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu seçimin diğerlerinden daha önemli olduğunu vurgulayan Ateş, "Hayırlısıyla Bulgaristan Cumhuriyeti'nin parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimini üçüncü defa yine başladı. Bu seçim bizim için daha önemli. İlk kez bir cumhurbaşkanı adayımız var. Seçimlerin hayırlısıyla geçmesini temenni ediyoruz. Herkesi tekrardan sandıklara davet ediyoruz. İnşallah bu defa umduğumuz gibi olur ki bu seçimler tekrarlanmaz.

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