Son dakika: Bağdat'ta ABD Üssü'ne füzeli saldırı! 14.01.2020 23:30

Son dakika haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.