Haberler Video Dünya Videoları SON DAKİKA: Arjantin’de 6,4 büyüklüğünde deprem kameralara yansıdı

SON DAKİKA: Arjantin’de 6,4 büyüklüğünde deprem kameralara yansıdı

SON DAKİKA: Arjantin’de 6,4 büyüklüğünde deprem kameralara yansıdı
19.01.2021 10:07
Ana Sayfa 03:40
6 ilde helikopter destekli...
Ana Sayfa 04:39
CHP'nin oy oranını açıkladı
Ana Sayfa 08:21
İşte kutuplaştırıcı dil bu
Ana Sayfa 01:30
CHP'de 'İnce' panik!
Ana Sayfa 08:13
ABD'de kaosun ayak sesleri
Ana Sayfa 03:53
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:18
ABD Kongre binasında panik!
Ana Sayfa 07:39
İstanbul'da kar yağdı! Araç...
Ana Sayfa 02:15
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis...
Ana Sayfa 00:09
Sevgilisinin lüks araçlarını...
Ana Sayfa 03:58
Günde 3 bin dolar...
Ana Sayfa 03:51
Mersin'de kan donduran olay!...

SON DAKİKA HABERİ... Arjantin’de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) merkez üssü San Juan eyaletine bağlı Pocito şehrinin güneybatısı olan deprem kameralara yansıdı.


Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 14,3 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin San Juan eyaletine bağlı Pocito şehrinin 27 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

İKİ ARTÇI SARSINTI DAHA
Yetkililer, depremin ardından tsunami tehlikesi olmadığını belirtirken, depremde şu ana kadar can kaybının yaşanmadığı ifade edildi. Bölgede 4,9 ile 5,0 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldiği açıklandı. San Juan Valisi Sergio Unac yaptığı açıklamada "Olayları önlemek için bildiğimiz tüm önlemleri uygulamaya koyalım" dedi. Depremin şiddeti bir çok işyerinde ve evde hissedilirken, o anlar kameraya yansıdı.
Dünya Videoları