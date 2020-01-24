Haberler Video Son dakika: Almanya’da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
Son dakika: Almanya’da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Son dakika: Almanya’da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

24.01.2020 17:52

Almanya'da silahlı saldırı paniği yaşanıyor... Reuters'ın Focus Online'a dayandırdığı son dakika haberinde ülkenin güneyindeki Rot Am See kasabasında silahlı saldırı yaşandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.


Almanya'nın güneyindeki Baden-Wuerttemberg eyaletinde silahlı saldırı meydana geldi… Yerel basında yer alan haberlerde ülkenin güneybatısındaki Rot am See kentinde silahlı saldırı meydana geldiği açıklandı.

Polis çok sayıda insanın yaralandığını ve en az 6 kişinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer saldırganın yakalandığını açıklarken, "Saldırının sebebi kişisel ilişkilerdi" yorumunu yaptı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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