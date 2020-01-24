Son dakika: ABD'de şiddetli patlama | Video 24.01.2020 15:50

Son dakika haberine göre ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Ajansların verdiği bilgiye göre patlama yerel saatle sabaha karşı 04.15'te gerçekleşti.

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bir sanayi kuruluşuna ait binada patlama meydana geldi.

Geniş bir alanda hissedilen şiddetli patlama nedeniyle çevredeki bazı evler hasar gördü.

Patlamanın ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yetkililer, herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya dair bilgi vermezken; yerel bir televizyon kanalına konuşan görgü tanıkları, bina yakınında yaralılar gördüklerini aktardı.

Patlamanın sebebi ise henüz bilinmiyor.