CANLI YAYIN
Geri
ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten savaş gemisinde gövde gösterisi

ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten savaş gemisinde gövde gösterisi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Basra Körfezi ve Ortadoğu sularında gerilimin zirve yaptığı bir dönemde USS Boxer savaş gemisinin güvertesinde Deniz Piyadeleri ile birlikte şınav çekip barfiks barında fitness yaparken kameraların karşısına geçerek İran’a gözdağı verdi; askeri postal ve tişörtüyle askerlerin arasında spor yapan Hegseth, Tahran yönetimine doğrudan seslenerek "İran ya masaya oturup diplomatik bir anlaşma yapar ya da bu sularda Amerikan askerinin çelikten iradesiyle muhatap olur!" ifadeleriyle Pentagon'un askeri seçenekleri masada tuttuğunu en sert şekilde ilan etti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya

Bunlar da Var

Kelkit Çayı’nda nehre düşen gençlerden ikisi kayıp!
Kelkit Çayı’nda nehre düşen gençlerden ikisi kayıp!
Aksaray'da tur otobüsü kaza yaptı: 16 yaralı
Aksaray'da tur otobüsü kaza yaptı: 16 yaralı
Yozgat’ta 3 yaşındaki Aybüke yaylada uyurken bulundu
Yozgat’ta 3 yaşındaki Aybüke yaylada uyurken bulundu
İzmir’de hafif ticari araç su kanalına uçtu: 2 ölü
İzmir’de hafif ticari araç su kanalına uçtu: 2 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle