Çin'de Korona virüsünün yayıldığı Wuhan kentindeki hastaneden korkutucu görüntüler

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 26 kişi hayatını kaybederken, 887 kişi virüsten etkilendi. 177’sinin durumu ise ağır. Korona virüsünün yayıldığı Wuhan kentindeki hastaneden korkutucu görüntüler geldi. İşte virüs nedeniyle hastaneye yığılan insan seli ve hastane koridorlarında tedavi altına alınmış hastaların içler acısı halleri...
Çin'de Korona virüsünün yayıldığı Wuhan kentindeki hastaneden korkutucu görüntüler24.01.2020 15:17
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