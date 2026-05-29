NATO üyesi Romanya’daki bir apartmana Rus İHA’sı isabet etti: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 12:06 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2026 12:07

Rus İHA'sı NATO Üyesi Romanya'yı Vurdu: Apartmana İsabet Etti, F-16'lar Havalandı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, bölgesel güvenlik endişelerini zirveye çıkaran bir sınır ihlali yaşandı. Romanya Savunma Bakanlığı, 28-29 Mayıs gecesi Rusya'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) Romanya hava sahasına girerek Galati şehrindeki bir apartmanın çatısına isabet ettiğini duyurdu.

Radar Takibinin Ardından Apartmana Çarptı

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Rusya'nın Romanya ile olan nehir sınırına yakın bölgelerdeki Ukrayna sivil ve altyapı hedeflerini yeniden kamikaze İHA'larla hedef aldığı belirtildi. Saldırı sırasında rotasından çıkan İHA'lardan birinin Romanya sınırını ihlal ettiği aktarılarak şu ifadelere yer verildi: "Sınırı geçen İHA, Galati şehrinin güney kesimine kadar radarlarımız tarafından anlık olarak takip edildi. Ancak önlenemeyen İHA, bir apartmanın çatısına isabet ederek yangına yol açtı."