Haberler Video Somali'de bombalı araç patladı: 2'si Türk 90 ölü |Video

Somali'de bombalı araç patladı: 2'si Türk 90 ölü |Video

28.12.2019 15:35

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Maliye Bakanlığına bağlı bir gümrük merkezinin yakınında bomba yüklü araç infilak etti. Bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Somali polisi, Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 90 kişinin hayatını kaybettiği, 2'sinin ise Türk vatandaşı olduğu açıklandı.


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