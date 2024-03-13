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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 13 Mart 2024, 23:02 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, 23:01

Rusya’daki 1 kent ve 2 petrol rafinerisine drone saldırısı: 8 yaralı

Rusya’nın Rostov ve Ryazan kentlerindeki 2 petrol rafinerisi ve Ukrayna sınırındaki Belgorod'a drone saldırısı düzenlendi. Saldırılar sonrası rafinerilerde yangın çıkarken, 8 kişi de yaralandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik drone saldırıları sürüyor. Rusya'nın Rostov ve Ryazan kentlerindeki 2 petrol rafinerisi dronların hedefi olurken, saldırı sonrası rafinerilerde yangın çıktı. Ryazan kentindeki rafineri yangınına Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri müdahale ederken, 3 işçi yaralandı. İşçiler hastaneye sevk edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Söz konusu rafineride yılda 12.7 milyon ton petrol üretildiği ve Rusya'da üretilen uçak yakıtının yüzde 8'inin de bu tesiste işlendiği belirtildi. Saldırıdan sonra üretimin durduğu tesiste akşam saatlerine doğru tekrar üretime geçildiği aktarıldı.

"ROSTOVA'DAKİ PETROL RAFİNERİSİ DE HEDEF ALINDI"

Rostov kentindeki Novoshakhtinsky petrol rafinerisine düzenlenen drone saldırısında da tesiste yangın çıktı. Rostov Bölge valisi Vasily Golubev yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın noktadaki Rostov'daki petrol tesisine yapılan saldırıyı doğrulayarak, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Saldırının ardından tesisteki yangın kısa sürede söndürülürken, ara verilen üretim kısa bir süre sonra tekrar başladı.

"TANKLARINIZI PETROLLE DOLDURAMAYACAKSINIZ"

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) Sözcüsü Andrey Yusov, "Novoshakhtinsky petrol tesisi, Ukrayna'daki işgal gruplarına malzeme tedarik eden ve destekleyen bir tesistir. Bu durumla ilgili daha fazla yorum yapmayacağız. Gerçekte olanları herkes medyadan görebilir. Rusya'nın ekonomik potansiyelini azaltmak için sistematik olarak ayrıntılı, hesaplanmış bir strateji uyguluyoruz. Bunu (saldırıyı) doğrulamayacağız ama inkar da etmeyeceğiz. Tanklarınızı petrolle dolduramayacaksınız" dedi.

"BELGOROD'A DÜZENLENEN SALDIRIDA 5 KİŞİ YARALANDI"

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod da dronların hedefi oldu. Sabah saatlerinde Ukrayna tarafından Belgorod'a 2 adet drone saldırısı düzenlendi. Saldırıda sivil yerleşim yerleri hasar gördü. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, saldırılarda birçok sivil yerleşim yerinin hasar aldığını belirterek, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dünden bu yana Belgorod, Bryansk, Voronej, Kursk, Leningrad ve Ryazan bölgelerinde 50'den fazla dronun hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü duyuruldu.

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