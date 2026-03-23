İsrail'in eski Başbakanı Barak'tan sert eleştiri: "Halkı illüzyonla oyalıyorlar, bu yolun sonu uçurumdur"

İsrail'in eski Başbakanı Ehud Barak, İsrail merkezli Kanal 13'te yayımlanan röportajda Netanyahu yönetimine son derece sert eleştiriler yöneltti. Aylardır sürdürülen "zafer yakın" söylemlerini yalanlayan Barak'ın çarpıcı açıklamaları İsrail kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"Halkı bir illüzyonla oyalıyorlar"

Barak, İsrail ordusunun sahada elde ettiği kazanımların stratejik tabloyu değiştirmediğini savundu. Yaklaşık iki buçuk yıldır süren Gazze ablukasına rağmen Hamas karşısında somut bir başarı elde edilemediğini öne süren Barak, "Halkı bir illüzyonla oyalıyorlar" dedi. Hükümetin sık sık dile getirdiği "mutlak zafer" söylemini de doğrudan eleştiren Barak, "Hepsi yalan. Halkla bu şekilde konuşamayız, gerçeği söylemek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Bu yolun sonu uçurumdur"

İran'ın nükleer programı ve ABD ile yürütülen askeri stratejiye de değinen Barak, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş kazanma kapasitesinin zayıfladığını ileri sürdü. İsrail'in de benzer hataları tekrarladığını belirten Barak, "Bu yolun sonu uçurumdur" uyarısında bulundu. Savaşların açık hedefler ve net bir siyasi vizyon gerektirdiğini vurgulayan Barak, mevcut stratejide bunun eksik olduğunu söyledi.

"İran askeri yöntemle durdurulamaz"

Barak, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kapasitesine dikkat çekerek bu sorunun askeri yollarla çözülemeyeceğini savundu. İsrail'in İran'ı kısa sürede geri püskürtemeyeceğini belirten Barak, ABD'nin bile uzun sürecek bir operasyonu başarıyla tamamlayamayabileceğini dile getirdi. Daha önce Netanyahu'nun "nükleer tehdidi ortadan kaldırdık" açıklamalarına karşı çıktığını hatırlatan Barak, mevcut tabloya ilişkin "pratik bir çözüm yolu görmediğini" de ifade etti.

ABD'ye sert eleştiri: "60 yıldır büyük savaşlarda başarı yok"

ABD'nin son 60 yıldaki askeri performansını da eleştiren Barak, Washington yönetiminin büyük savaşlarda başarı elde edemediğini savundu. Bu durumun İsrail'i de yanlış bir stratejiye sürüklediğini belirten Barak, "Liderlik gerçekleri gizlerse güven de ortadan kalkar" dedi.

Hamas ve Hizbullah iki buçuk yıldır varlığını sürdürüyor

İki buçuk yıldır yoğun saldırılara rağmen Hamas ve Hizbullah'ın varlığını sürdürdüğüne dikkat çeken Barak, hükümetin kamuoyunu yanılttığını savundu. Barak'ın bu açıklamaları bazı yorumcular tarafından İsrail'in güvenlik doktrinine yönelik ciddi bir eleştiri olarak değerlendirildi.