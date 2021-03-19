Putin'den Biden'a flaş çağrı: Görüşmeye hazırım

Gelen son dakika haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Lideri Vladimir Putin hakkında yaptığı açıklama sonrası, ABD ve Rusya arasında gerilim tırmanmıştı. Putin yaptığı açıklamasında, Biden ile görüşmeye hazır olduğunu ve iki ülkenin ilişkilerini koruması gerektiğini söyledi. En büyük kriz anında bile Vladimir Putin, pragmatist (faydacı) politikasıyla kendisini gösterdi.

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Lideri Vladimir Putin hakkında yaptığı "katil" ve ABD seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek" açıklamaları sonrası, ABD ve Rusya arasında gerilim tırmanmıştı. Putin, kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Biden'e çevrim içi münazara teklif etti.

Putin, Rossiya 24 devlet televizyon kanalında yaptığı konuşmada, en son Biden'in inisiyatifi ile telefon görüşmesi yapıldığını hatırlatarak, "Çevrim içi yöntem ile canlı yayında ABD Başkanı Biden ile tartışmamızı devam ettirmeyi öneriyorum. Erteleme olmadan, doğrudan, açık, canlı bir münazara. Bana öyle geliyor ki Rus halkı, Amerikan halkı ve diğer pek çok ülke halkı için ilginç olacak." dedi.

MESELEYİ UZATMA HAFTA SONU ORMANA GİDECEĞİM

Bu meseleyi uzatmak istemediğini ve hafta sonu dinlenmek için ormana gitmek istediğini belirten Putin, "Biden ile cuma veya pazartesi görüşmeye hazırım, iki ülke ilişkilerini korumalı" dedi.

Putin, "Amerikan tarafı için uygun olan herhangi bir zamanda biz hazırız. Şimdi Rusya Dışişleri Bakanlığına talimat veriyorum." ifadesini kullandı.

ABD'DEN JET YANIT

Biden'ın yorumlarının ardından Rusya'nın Washington'daki Büyükelçisini Moskova'ya geri çağırdığının anımsatılması üzerine Psaki, "Bizim Moskova Büyükelçimiz görevinde kalıyor. Bölgede Ruslar ile iletişim içinde kalacak. Biz ilk adım olarak diplomasiye inanmayı sürdüreceğiz. Düşmanlarımız ile tüm ilişkileri sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

"BIDEN PİŞMAN DEĞİL"

Psaki, Biden ve Putin'in ortak çalışabileceği alanlar olduğunu belirterek, "Ancak biz endişe konularımızı söylemekten geri durmayacağız." dedi.

Bir gazetecinin, "Biden, Putin'e 'katil' dediği için pişman mı?" şeklindeki sorusunu ise Psaki, "Hayır, Biden doğrudan sorulan bir soruya doğrudan bir yanıt verdi." şeklinde yanıtladı.

"SUUDİ VELİHAT PRENSİ SELMAN'A KATİL DİYECEK Mİ" SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Psaki, Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Biden'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı da "katil" olarak niteleyip nitelemeyeceğinin sorulması üzerine, "Buradan şimdi daha fazla katil ismi söylemem gerektiğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

"RUSYA BEDEL ÖDEYECEK"

Rusya'ya, Muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi konusunda yaptırım uyguladıklarını ve 2020 seçimlerine müdahaleleri konusundaki istihbarat raporunu da yayımladıklarını anımsatan Psaki, "Rusya, kötü niyetli davranışlarının bedelini ödeyecek." mesajını verdi.

MÜNAZARAYA RET: ŞU AN ÖYLE BİR DURUM YOK

Psaki, Putin'in Biden'a yaptığı çevrimiçi münazara teklifine ilişkin, "Şu anda Başkan Biden ile Putin arasında yakın zamanda bir toplantı haberimiz yok." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

OLAYIN BAŞLANGICI

ABD Başkanı Biden, dün yaptığı açıklamada, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.