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8 aylık hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı

8 aylık hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı
19.03.2021 10:39
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Son dakika haberi: Brezilya'da yaşanan olay kelimenin tek anlamıyla vahşet! 8 aylık hamile olan kadının karnını deşen katil bebeği çaldı. Katil zanlısı bebekle hastaneye gitti ve kendisinin doğurduğunu söyledi. Yapılan testler sonucu kadının gebelik geçirmediği anlaşılırken cinayet bıçakları ise çantasından çıktı. Kadın tutuklanarak cezaevine konuldu.


Brezilya'da Macae kasabasında yaşayan 21 yaşındaki Pamella Ferreira Andrade Martins, kan dondurucu bir cinayete kurban gitti.

8 aylık hamile olan Martins, evinde cinayete kurban gitti. Öldürülen Martins'in karnı da yarılmıştı.

KARNINDAKİ BEBEĞİ ÇALDI

Ülke basınında yer alan haberlere göre, saldırgan, anne karnındaki bebeğini çalıp kayıplara karıştı.

Kısa süre sonra cinayetin işlendiği eve oldukça yakın bir bölgede yer alan hastaneye gelen bir kadın polisin dikkatini çekti.

"EVDE DOĞURDUM" DEYİP HASTANEYE BAŞVURDU

Adı emniyet güleri tarafından paylaşılmayan 22 yaşındaki bir kadın, yeni doğum yaptığını söyleyerek kucağında yeni doğmuş bir bebek ile yardım istedi.

Şüpheli kadın bebeği evde doğurduktan sonra merdivenden düştüklerini iddia etti. Annesi öldürülen bebeğin hastaneye gelmeden çok önce öldüğü belirlendi.

GEBELİK GEÇİRMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan testler sonucunda bebeğin kendisine ait olduğunu iddia eden kadının gebelik geçirmediği anlaşıldı.

Cinayet bıçakları çantasından çıkan kadın tutuklandı.

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