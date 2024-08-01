Putin esir takasında serbest bırakılan Rus esirleri havalimanında karşıladı!

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü gerçekleşen büyük bir görüşmeyle Batı'daki hapishanelerden serbest bırakılan Rusları bizzat karşıladı.

Putin, Savunma Bakanı Andrey Belousov, FSB Başkanı Aleksandar Bortnikov ve SVR (Dış İstihbarat Servisi) Başkanı Sergey Narişkin ile birlikte Moskova dışındaki Vnukovo-2 Havalimanı'na geldi.

Putin geri dönenlere, "Yeminlerinize, görevinize ve sizi unutmayan ülkenize sadık kaldığınız için hepinize teşekkür etmek istiyorum," dedi. "Birbirimizi tekrar göreceğiz. Geleceğiniz hakkında konuşacağız. Şimdi sadece dönüşünüz için sizi tebrik etmek istiyorum." dedi.