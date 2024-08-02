İsmail Haniye için Doha'da cenaze töreni!

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için dün Tahran'da cenaze töreni düzenlenmiş, daha sonra ise Haniye'nin naaşı Katar'a nakledilmişti. Bugün ise Haniye için Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Katar'da yaşayan binlerce kişi tören için Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisine akın etti. Cuma namazının kılınmasının ardından Haniye'nin cenaze törenine geçildi. Törene Haniye'nin ailesinin yanı sıra İslam dünyasının önemli isimleri katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katıldığı törende Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal de hazır bulundu. Cenaze namazının kılınmasının ardından Haniye'nin naaşı binlerce kişinin eşliğinde Doha'nın kuzeyindeki Luseyl kentinde kraliyet mezarlığında defnedilecek.

El Fetih üst düzey heyetle katılım gösterdi

Törene ayrıca El Fetih'ten aralarında Başkan Yardımcısı Mahmoud al-Aloul'un da bulunduğu üst düzey heyet katıldı.

Cenaze töreni nedeniyle Doha'da güvenlik arttırılırken, binlerce kişi caminin avlusunda ve dışında da cenaze töreni için saf tuttu. Cenaze töreni için camiye gelenler tek tek arandı, törene katılanların telefonlarını getirmemeleri istendi.