Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 19:03 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 19:03

Guatemala'da faaliyet gösteren ve çocuk istismarıyla gündeme gelen ultra Ortodoks Yahudi tarikatı sapkın Lev Tahor'un liderlerinden Yoel Alter, INTERPOL'ün operasyonuyla yakalandı.

Guatemala'da faaliyet gösteren ve çocuk istismarıyla gündeme gelen ultra Ortodoks Yahudi tarikatı Lev Tahor'un önde gelen isimlerinden Yoel Alter, INTERPOL'ün düzenlediği operasyonla yakalandı.

Meksika'nın insan kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini talep ettiği 35 yaşındaki Alter, Guatemala'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SAPKIN TARİKATA DÜZENLENEN OPERASYONDA 160 ÇOCUK VE 40 KADIN KURTARILMIŞTI

İsrail'de 1988'de kurulan sapkın Lev Tahor tarikatı, 2014 yılından bu yana Meksika ve Guatemala'da faaliyet gösteriyor.

Çocuk istismarı, insan kaçakçılığı ve zorla evlendirme gibi suçlarla anılan tarikat, Aralık 2024'te Guatemala'nın Santa Rosa bölgesinde polisin düzenlediği operasyonla büyük darbe aldı. Operasyonda 160 çocuk ve 40 kadın kurtarılmıştı.

Son olarak, tarikatın liderlerinden biri olan Yoel Alter, INTERPOL tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Alter, Meksika tarafından insan kaçakçılığı suçlamasıyla iadesi talep edilirken, Guatemala'da çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.