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Paris’te rehine alarmı

Paris’te rehine alarmı
21.12.2021 09:48

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Fransa’nın başkenti Paris’te 50'li yaşlarında bir adamın bıçakla iki kadını rehin aldığı bildirildi. Paris’in 12. bölgesindeki Rue d'Aligre'de 50'li yaşlarında bir adamın bıçakla iki kadını rehin aldığı bildirildi. Polis rehine krizinin yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberi altına alırken, halktan bölgeden uzak durmalarını istedi. Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire yaptığı açıklamada olay yerine gittiğini belirterek, halktan polisin talimatlarına uymaları çağrısında bulundu. Fransız basınında yer alan haberlerde, söz konusu saldırganın psikiyatrik tedavi gördüğü ve Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ile görüşmek istediği belirtilerek, polisin şu aşamada durumu terör olayı olarak görmediği aktarıldı.

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