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Rusya'da çalıştığı bankayı soyan bankacı polis tarafından yakalandı

Rusya'da çalıştığı bankayı soyan bankacı polis tarafından yakalandı
21.12.2021 11:59 - Son Güncelleme: 21.12.2021 11:59

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Rusya'da çalıştığı bankayı soyan bankacı çaldığı paralarla ortadan kaybolduktan sonra polisin 15 günlük araması sonrasında yakalandı. Rusya'nın Krasnoyarsk şehrindeki bir banka şubesinde çalışan 30 yaşındaki Anna Grigorieva, iş çıkışı çaldığı paralarla kayıplara karıştı. Anna Grigorieve çalıştığı bankadan 6 Aralık tarihinde 15 milyon ruble (2 milyon 721 bin TL), 49 bin dolar (660 bin TL) ve 49 bin euro’yu (750 bin TL) mesai saati çıkışında çantasına ve ceplerine doldurarak ayrıldı. Çalışanın bankayı soyduğu güvenlik kameralarının tespitiyle ortaya çıktıktan sonra Rus bankası, görüntüleri delil olarak sunarak çalışanının bulunması için Rus polisine müracaat etti. Polis tarafından yaklaşık 15 gün boyunca aranan banka çalışanının yakalanması için havaalanlarına, tren istasyonlarına, terminallere ve gümrüklere bilgi verilirken ülkedeki tüm polis birimlerine kadının görüldüğü yerde yakalanması için talimat verildi.

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