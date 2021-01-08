ABD'deki kanlı baskına Türkiye'deki Geziciler ağlıyor

4 GÖSTERİCİ ÖLDÜ 52'Sİ GÖZALTINDA

Kanlı Kongre baskınında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Bir kişi, Kongre binasını işgali sırasında vurularak yaşamını yitirirken, diğer üç kişinin de "farklı tıbbi acil durumlar" sonucu öldüğü belirtildi. Ölen kadının sıkı bir Trump destekçisi olan eski Hava Kuvvetleri mensubu Ashli Babbitt olduğu öğrenildi. Polis olaylarda 52 kişinin de gözaltına alındığını ifade etti. Başkent Washington D.C.'de 15 günlük OHAL ilan edildi. FBI, Twitter'dan paylaştığı mesajla Kongre'deki olaylara karışanları tespit etmek için halktan yardım istedi



BASKININ ARKASINDA AŞIRI SAĞCILAR VAR

Kongre'deki kanlı olayların arkasında aşırı sağcı grup Proud Boys / Gururlu Çocuklar bulunuyor. Kanadalı-İngiliz sağcı aktivist Gavin McInnes tarafından 2016 yılında kurulan Proud Boys, aşırı sağcı, göçmen karşıtı, tamamı erkeklerden oluşan bir grup. Proud Boys'un şimdiki lideri Küba asıllı Enrique Tarrio. Trump destekçileri bir de komplo teorisyencisi Jake Angeli ya da bilinen adıyla QAnon Shaman'dan etkileniyor.



'GÖREVİ SORUNSUZ DEVREDECEĞİM'

Trump, Kongre'nin Biden kararının ardından verdiği mesajda, "Seçimin sonucuna tamamen karşı çıkıyor olsam da sorunsuz bir şekilde 20 Ocak'ta görevi devredeceğim" dedi. Düzenli bir geçiş sürecinin olacağını belirten Trump, "Bu, başkanlık tarihinin en büyük ilk döneminin sonunu temsil etse de 'ABD'yi Yeniden Harika Yapma' mücadelemizin yalnızca başlangıcı!" dedi. Öte yandan Trump'ın görevinden azledilmesi için de tartışmalar alevlendi.



TRUMP'A SOSYAL MEDYA ENGELİ



Trump'ın Twitter, Facebook ve Instagram hesapları geçici olarak askıya alındı. Trump, silinen bir tweetinde "Bunlar, kutsal bir seçim zaferi, çok uzun süredir kötü ve haksız muamele gören büyük yurtseverlerden böylesine kabaca ve acımasızca alındığında yaşanan olaylardır. Bugünü sonsuza dek hatırlayın!" demişti.



DÜNYA, ABD'DEKİ GELİŞMELERDEN KAYGILI

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, yaşananlardan endişe duyduğunu bildirdi.

ALMANYA: Görüntüler demokrasi düşmanlarını memnun ediyor.

İNGİLTERE: Yaşananlar 'rezalet.'

KANADA BAŞBAKAN JUSTIN TRUDEAU: Durum kaygı verici.

İSPANYA BAŞBAKAN PEDRO SANCHEZ: Haberleri kaygıyla izliyorum.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "ABD kurumlarının ve demokrasisinin gücüne inanıyorum" dedi.

NATO VE AB seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

RUSYA: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'deki 'arkaik' seçim sisteminin demokratik standartları karşılamadığını söyledi.