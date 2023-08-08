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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 17:43 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 17:51

Norveç'ten Meta'ya günlük 98 bin 500 dolar ceza kararı

Norveç'te veri koruma kurumu, "kullanıcı gizliliğini ihlal" gerekçesiyle 14 Ağustos'tan itibaren Meta'ya günlük 1 milyon kron (yaklaşık 98 bin 500 ABD doları) ceza kesmeye başlayacak.

Norveç'te veri koruma kurumu Datatilsynet, "kullanıcı gizliliğini ihlal" gerekçesiyle 14 Ağustos'tan itibaren Meta'ya günlük 1 milyon kron (yaklaşık 98 bin 500 ABD doları) ceza kesmeye başlayacak.

Meta

Datatilsynet, 17 Temmuz'da, Meta'nın belirlenen kurallara uymaması halinde para cezasına çarptırılacağını bildirmişti.

Kurum, Meta'nın Norveç'te kullanıcıların fiziksel konumları gibi verileri toplayamayacağını ve "davranışsal reklamcılık" yöntemini kullanamayacağını açıklamıştı.

Norveç'ten Meta'ya 98 bin dolarlık ceza: Her gün ödemek zorunda! - Haber 7 TEKNOLOJİ

Datatilsynet'in uluslararası bölüm başkanı Tobias Judin, konuya ilişkin demecinde, "Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren günlük 1 milyon kron para cezası uygulanmaya başlayacak." ifadesini kullandı.

Para cezası 3 Kasım'a kadar devam edecek.

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