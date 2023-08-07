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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023, 13:22 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023, 13:34

Nijer'de ECOWAS'ın cuntaya verdiği süre doldu! Askeri cunta hava sahasını kapattı: Halk Türk bayraklarıyla sokağa çıktı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için Nijer'deki askeri cuntaya verdiği 1 haftalık süre doldu. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ECOWAS'ın müdahale için daha fazla zaman ihtiyacı olduğunu yazdı. 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta, ikinci bir emre kadar Nijer hava sahasını kapattıklarını belirterek, yabancı bir ülkenin Nijer'e saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. Öte yandan sömürgeci Avrupa'ya karşı tepki gösteren Nijer halkı elinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıktı.

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Nijer'de cunta, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
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