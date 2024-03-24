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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 24 Mart 2024, 18:14 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024, 18:14

Moskova'daki katliamda can kaybı 137’ye yükseldi!

Rusya’nın Moskova bölgesindeki bir konser salonuna terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda can kaybı 3’ü çocuk olmak üzere 137’ye yükseldi.

Rusya'da terör örgütü DEAŞ tarafından Moskova bölgesindeki Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen saldırıda can kaybı arttı. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ölenlerin kimlik tespitleri için çalışmalar devam ediyor. Terör saldırısının gerçekleştiği yerde 3'ü çocuk toplam 137 kişinin bedenine ulaşıldı" denildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ölenlerin kimliklerinin tespiti için Moskova Adli Tıp Kurumu'nda süren çalışmaların 2 hafta boyunca devam edebileceğini aktardı.
Saldırganların görüntüleri yayınlandı.

Rusya Soruşturma Komitesi, terör saldırısı şüphelisi olan 11 kişinin gözaltına alındığı anlara ait görüntüleri yayınladı. Şüpheliler, gözleri bağlı ve ters kelepçeli halde Soruşturma Komitesine getirildi.

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