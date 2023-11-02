Mısırlı komedyen Bassem Youssef İsrail destekçilerine sert çıkıştı!

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Son olarak peş peşe mülteci kampını da vuran ve aralarında kadın ve çocukların olduğu binlerce masum sivili katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de Mısırlı komedyen ve sunucu Bassem Youssef'dan geldi. Youssef, Batı'nın 3 maymunu oynayarak bu iki yüzlü tutumuna, "İsrail'e durmasını bile söylemiyorlar" ifadesini kullandı. Gazzelilerin çöle sürülmesiyle ilgili ise ABD ve Avrupa'ya sert çıkan Youssef, "Madem öyle ABD Florida'yı İsrail'e versin." dedi.