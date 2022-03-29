Haberler Dünya Videoları Meksika’da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü 3 ölü 5 yaralı

Meksika’da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü 3 ölü 5 yaralı

Meksika’da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü 3 ölü 5 yaralı
29.03.2022 08:57

OTOMATİK OYNAT

Dünya 02:13
Kadına şiddetle mücadelede...
Dünya 01:27
Çin medyası: Uçak kazasından...
Dünya 00:18
Rus askerlerinin imha edilme...
Dünya 05:55
İşte Rusya’nın Kiev’de vurduğu...
Dünya 00:43
Çin'de 133 kişiyi taşıyan...
Dünya 00:29
Çin'de 133 kişiyi taşıyan...
Dünya 00:25
Sumi’de kimyasal tesiste...
Dünya 00:49
Odessa güne siren sesleriyle...
Dünya 00:43
Mariupol'da 400 kişinin...
Dünya 00:58
Rusya hipersonik Kinjal...
Dünya 00:28
Joe Biden’dan Putin’e olay...
Dünya 00:37
Kiev’de büyük yangın

Meksika’nın Temixco kentinde çift motorlu bir küçük uçak süpermarketin üzerine düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Meksika’nın Morelos eyaletindeki yer alan Temixco kentinde yerel saatle 13.00 sularında çift motorlu Beechraft King Air 90 tipi bir küçük uçak süpermarketin üzerine düştü. Düşen uçağın enkazı, tek katlı bir yapı olan süpermarketin duvarını yıkarak içeri kadar girdi. Morelos Sivil Savunma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi. Yetkililer, 1'i uçakta yolculuk eden diğer 4'ü ise süpermarketin müşterisi olan toplam 5 kişinin ise yaralandığını kaydetti. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin, uçağın pilotu 47 yaşındaki Mauricio, 34 yaşındaki yardımcı pilot Paulina ve 46 yaşındaki yolcu Alejandra olduğu aktarıldı. Uçağın düşmeden yaklaşık 1 saat önce Meksika'nın Guerrero eyaletinin Acapulco kentindeki havaalanından kalktığı ifade edildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, Morelos Başsavcılığı ise olayla ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Dünya Videoları
SON DAKİKA