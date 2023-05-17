Meksika’da 4 katlı binada patlama: 28 yaralı

Meksika’nın Baja California eyaletinde yer alan Tijuana şehrindeki 2 katlı bir binada patlama meydana geldi. Patlamada 3’ü ağır toplam 28 kişi yaralanırken, 2 kişi enkaz altında kaldı. Patlama nedeniyle bina çevresinde bulunan araçlarda da hasar meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sivil savunma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, bölgeye gelen 7 ambulansla tedavi için hastaneye kaldırılırken, sivil savunma ekipleri enkaz altıda kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı. Yetkililer, şu ana kadar enkaz altında kalan 1 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.