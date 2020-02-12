Mehmetçik'e hakaret eden Esad rejimi muhabiri Şadi Hilva'nın aracı füzeyle vuruldu 12.02.2020 17:37

Çektiği videolarla Türk halkına hakaretler eden ve Mehmetçik'e "fare" diyen Esad rejimi ajansı SANA'nın muhabiri Şadi Hilva'nın aracı Halep'in Batı kırsalında füzeyle vuruldu. Yaralanan Hilva, hastaneye kaldırıldı.

Esad rejiminin yayın organı SANA'nın saha muhabirlerinden Şadi Hilva, bölgedeki Türk gözlem noktalarından birinin önüne giderek hakaret dolu bir video çekti.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

Türk askerine fare deme küstahlığında bulunan Şadi Hilva'nın içinde bulunduğu araç seyir halindeyken Suriyeli muhaliflerce güdümlü füze kullanılarak vuruldu.

Suriye Milli Ordusu tarafından vurulan araçtaki Şadi Hilva, saldırıdan yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Hilva'nın, yüzünde yaralar olduğu görüldü.

Şadi Hilva, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret dolu ifadeler kullanıyordu.

SKANDAL SÖZLER

İdlib kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) konuşlu bulunduğu askeri üssün yakınlarında çekim yapan Şadi Hilva, Türk askerleri için "fareler" benzetmesini yapmış, daha sonra bu skandal görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.



