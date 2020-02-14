Son dakika: Halep kırsalında Beşşar Esad rejimine ait helikopter düşürüldü 14.02.2020 15:39

Son dakika haberine göre İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Beşşar Esad rejimine ait helikopter düşürüldü. Muhalifler, hafta başında da Nayrab yakınlarında bir rejim helikopterini vurmuştu.

Suriye'de Şam rejiminin Türk ordusunu hedef alan saldırılar düzenlediği İdlib'de, bugün bir helikopter daha düşürüldü.

Askeri muhaliflerin Halep'in batısında uçan rejim helikopterini düşürdüğü bildiriliyor. İdlib-Halep arasındaki helikopterin vurulmasıyla, Şam rejimi bir haftada ikinci şoku yaşadı.





Muhalifler, hafta başında da Nayrab yakınlarında bir rejim helikopterini vurmuştu.