Bağdat’ta 12 yıl sonra kar yağdı |Video 12.02.2020 16:07

Bağdat’ın şehir merkezine 12 yıl aradan sonra kar yağdı. En son 2008 yılında kısa süreli olarak kar yağışına maruz kalan şehirde soğuk havanın etkisinin yarın sona ereceği belirtildi. Ülkenin kuzey kesimlerinde sıkça görülen kar, Bağdat ve çevresinde uzun yıllardır görülmüyordu. Sabah uyanan Bağdatlılar sokağa çıkarak bol bol fotoğraflar çekti.

Irak'ın başkentinde 12 yıl aradan sonra yağan etkili kar, Bağdat'ı beyaza boyadı.

Irak Meteoroloji Kurumu'na göre, 12 yıl aradan sonra yağan yoğun kar, Bağdat'ta sabah erken saatlerde etkili oldu.

Bağdat'ın yanı sıra ülkenin ortasında ve güneyindeki Kerbela, Babil, Necef ve Divaniye gibi kentlerde de kar yağışı görüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) de yoğun kar nedeniyle bugün resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta karın neden olduğu soğuk hava etkisinin yarın sona ereceği ifade edildi.





