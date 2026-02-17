PODCAST CANLI YAYIN
Macron’un Mumbai turu: Hindistan’da diplomasiye koşu molası!

Macron’un Mumbai turu: Hindistan’da diplomasiye koşu molası!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi için gittiği Hindistan’da diplomasi trafiğine sporla başladı. Macron Mumbai’nin ikonik Marine Drive Bulvarı’nda koşu yaparken görüntülendi ve halkı selamladı.

OnlyFans operasyonu: 17 tutuklama
Zonguldak'ta maden ocağında göçük - İlk görüntüler
Zonguldak'ta madende göçük
Bursa'da motosikletli ölüm kamerada!

