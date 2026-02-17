SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerDünya VideolarıMacron’un Mumbai turu: Hindistan’da diplomasiye koşu molası!Macron’un Mumbai turu: Hindistan’da diplomasiye koşu molası!Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 15:45 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 15:49 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi için gittiği Hindistan’da diplomasi trafiğine sporla başladı. Macron Mumbai’nin ikonik Marine Drive Bulvarı’nda koşu yaparken görüntülendi ve halkı selamladı.Bunlar da Var 00:10OnlyFans operasyonu: 17 tutuklama 16.02.2026Pazartesi 00:58Zonguldak'ta maden ocağında göçük - İlk görüntüler 16.02.2026Pazartesi 02:53Zonguldak'ta madende göçük 16.02.2026Pazartesi 00:51Bursa'da motosikletli ölüm kamerada! 16.02.2026PazartesiCANLI YAYIN