Cenevre'de ABD - İran görüşmesi

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerDünya VideolarıCenevre'de ABD - İran görüşmesiCenevre'de ABD - İran görüşmesiGiriş Tarihi: 17 Şubat 2026 12:52 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 12:53 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Cenevre'de kritik zirve: İran ve ABD dolaylı görüşmelere başladı! Umman'ın ara buluculuğunda gerçekleştirilen mesaj trafiği, bölgedeki tansiyonu düşürecek mi? İki ülke arasındaki gizli diplomasinin detayları netleşiyor.Bunlar da Var 00:10OnlyFans operasyonu: 17 tutuklama 16.02.2026Pazartesi 00:58Zonguldak'ta maden ocağında göçük - İlk görüntüler 16.02.2026Pazartesi 02:53Zonguldak'ta madende göçük 16.02.2026Pazartesi 00:51Bursa'da motosikletli ölüm kamerada! 16.02.2026PazartesiCANLI YAYIN