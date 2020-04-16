Koronavirüsle ilgili gizli belgeler ortaya çıktı! Meğer Çin... 16.04.2020 19:33

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ilk olarak Çin'de ortaya çıkmıştı. Koronavirüsün sıfır noktası olarak bilinen Wuhan'dan yayılan koronavirüs dünya genelinde 2 milyona yakın kişiye bulaştı. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 150 bine dayandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüs nedeniyle bazı ülkeler OHAL ilan ederken bazıları ise sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken koronavirüsle ilgili gizli bir belge ortaya çıktı. Çin'li yetkililerin corona virüs salgınının ciddi hale gelebileceğine dair örnekler görmesine rağmen 6 gün boyunca bu süreçte sessiz kaldığı ve virüsün bu süreçte yayıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Çin, koronavirüsle ilgili kamuoyunu zamanında uyarmadığı gerekçesiyle zan altında. Son olarak İngiliz Daily Mail gazetesi, AP Ajansı'na dayanarak Çin liderlerinin salgını bildikleri halde altı gün gizledikleri bu dönemde de hastalığın binlerce kişiye bulaştığını öne sürdü.

Gazeteye göre, Pekin'deki yetkililer, 14 Ocak tarihi itibariyle büyük bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduklarına karar verdi. Ancak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, halkı bu konuda 20 Ocak'ta uyardı.

Bu altı gün boyunca hastalığın ilk çıktığı Hubey eyaletinin Vuhan kentinde onbinlerce kişinin katıldığı büyük bir kutlama yapıldı. Çin'in yeni yıl kutlamaları çerçevesinde milyonlarca kişi memleketlerine geri dönerken hastalık da yayıldı.

Çin'in bu bir haftalık suskunluğu döneminde 3 binden fazla kişiye hastalığın bulaştığı tahmin ediliyor. Ancak bu salgının yayılmasında tek hata değildi.



Diğer ülkelerin de tedbir almaya gecikmesi üzerine virüs dünyada 2 milyondan fazla kişiye yayıldı, 126 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.