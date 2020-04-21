Koronavirüsle boğuşan ABD'nin New York semalarını Akbabalar işgal etti

Çin'de çıkan Koronavirüs, ABD'yi etkisi altına aldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 565'e yükselirken, ülkede toplam Koronavirüs vaka sayısı 764 bin 265'e ulaştı. New York’ta durum gün geçtikçe kötüleşiyor...
Çin'de çıkan Coronavirüs, ABD'yi etkisi altına aldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 565'e yükselirken, ülkede toplam Coronavirüs vaka sayısı 764 bin 265'e ulaştı. Salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise durum gün geçtikçe kötüleşiyor. Ölen kişilerin sayısı ise 18 bin 298'e yükseldi. New York valisi Andrew Cuomo bir basın toplantısında tepe noktasını aşmış olabileceklerini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın salgın önlemlerinin kaldırılması için eyaletlere sunduğu 3 aşamalı plana tepki gösterdi.
AKBABALAR ÜŞÜŞTÜ
New York semaları akbabalar tarafından işgal edildi. Ceset kokusuna gelen akbaba sürüleri Empire State, Özgürlük Heykeli, Times meydanı gibi şehrin sembolleri etrafında uçtu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın salgın önlemlerinin kaldırılması için sunduğu 3 aşamalı plan tepki çekti.
HALK ÇATIDA SOSYALEŞİYOR
New York'ta evde karantinada olan halk, çareyi çatıya çıkmakta buldu. Karantinayı eğlenceye çeviren yüzlerce kişi sosyal hayatı çatıda yaşıyor.
EVDE KAL PROTESTOSU
ABD'de bazı eyaletlerde Coronavirüs salgınıyla mücadele için getirilen kısıtlamaların kaldırılması için "evde kal" talimatlarına rağmen protesto gösterileri düzenlendi.