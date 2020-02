Koronavirüs, Kobe Bryant'ı bilen The Simpsons'da gizemli Maraş göndermesi! İşte The Simpsons kehanetleri 06.02.2020 19:14

İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi gibi global olayları daha önce bilen The Simpsons'ın Çin'den dünyaya yayılan Coronavirüs'ü de kehanetleri arasında bulundurduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de The Simpsons'ın 2005 yılında yayınlanan bir bölümündeki Kahramanmaraş göndermesi sosyal medyanın dilinde. Gelin yakından bakalım... İşte The Simpsons kehanetleri.

Matt Groening tarafından yaratılan The Simpson, dünya televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olma özelliği taşıyor.

1989 yılında yayımlanmaya başladığı andan itibaren televizyon animasyonlarının seyrini değiştirdi, birçok yapıma esin kaynağı oldu. Simpsons dizinin en meşhur olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin etmesi.

'AĞZINDAN YEL ASLINDA SIMPSONLAR'

Yüksel Aytuğ yazısında, The Simpsons'ın eski bölümlerinden birinde yer alan esrarengiz Kahramanmaraş olayına yer verdi. Aytuğ 'Elazığ depreminin ardından The Simpsons'ın eski bölümlerinden bir kesit daha ortaya çıktı. Senaryoya göre, gemide bulunan kaptan, Kahramanmaraş'a yardım götürdüğünü söylüyor. Sosyal medyada gündem olan bu sahnede Kahramanmaraş'ın adının neden kullanıldığı ise merak ediliyor. Ne diyeyim? Ağızınızdan yel alsın Simpsonlar...' ifadelerini kullanınca herkes bu olayı merak eder oldu.

NEDİR BU KAHRAMANMARAŞ OLAYI?

The Simpsons'ın 20 Mart 2005 tarihli 16.sezon 13.bölümündeki bu detay yıllar sonra sosyal medyanın diline düştü. Nedeni ise The Simpsons'ın uzun zamandır bir takım kehanetlerle gündeme gelmiş olması.

Homer ve Marge'ın çocukları Lisa ve Bart'ın kullandıkları araç uçurumdan uçarak bir Türk gemisine düşer. Geminin adı 'Ankara'nın Yıldızı'dır.

Gemiye düşen araç, çocuklar içindeyken hareket haline geçer ve Homer ile Marge kaptandan gemiyi durdurmasını ister. Aldıkları cevap ise şudur: 'Kuzey Işıkları dizisinin DVD'sini Kahramanmaraş'a götürmek zorundayız.'

Tabi Kahramanmaraş'ta deniz olmaması ve yer olarak özellikle Kahramanmaraş'ın seçilmesi akıllarda soru işaretleri bıraktı. Peki bunların devamında neler oluyor?

Homer ve Marge'da 'Ankara'nın Yıldızı' gemisine çıkıyor. Bölümün sonunda ise çalan şarkı da dikkat çekiyor. Şarkının adı 'İstanbul not Constantinople '