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Kiev'de 16 katlı binaya roket isabet etti 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Kiev'de 16 katlı binaya roket isabet etti 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
17.03.2022 09:42

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Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırıda 16 katlı bir binaya roket isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 22. güne girildi. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yine sivilleri hedef aldı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre saldırılarda 16 katlı bir binaya roket isabet etti. En az 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. 30 kişi ise binadan tahliye edildi.

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