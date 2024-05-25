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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024, 18:57 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024, 19:02

İZLE I Rusya'dan Ukrayna’da inşaat malzemeleri satan hipermarkete saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya, Ukrayna’da sivillerin bulunduğu yerleşkeleri vurmaya devam ediyor. Rus güçleri, bugün Ukrayna’nın Harkov kentinde inşaat malzemeleri satan bir hipermarkete saldırı düzenledi. Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, 2 güdümlü hava bombası ile gerçekleştirilen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Hipermarketin içinde 200'den fazla kişinin bulunduğunu ifade eden Sinegubov, can kaybının artabileceğini ifade etti. Saldırının ardından 15 bin metrekarelik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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