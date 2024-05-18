İskoçya'da binlerce kişi Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşlere devam ediyor. Başkent Edinburgh'taki Waverley Tren İstasyonu önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi Filistin'e özgürlük", "Gazze için hemen barış", "Barış sağlanana kadar meydanlardayız", Gazze biz seni asla yalnız bırakmayacağız" sloganları attı. İskoçya parlamentosuna doğru yürüyen Filistin destekçileri, İrlanda ve Filistin bayrakları sallayarak İsrail'e tepki gösterirken, Güney Afrika bayrakları da dikkat çekti.

İskoçya'nın Glasgow ve Aberdeen şehirlerinde de Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi.