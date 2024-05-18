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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024, 18:47 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024, 18:47

İZLE I İskoçya'da Filistin'e destek gösterisi! "Barış sağlanana kadar meydanlardayız"

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta Filistin’e destek için toplanan yaklaşık 10 bin kişi İsrail’e tepki gösterirken, Gazze Şeridi’nde “Barış sağlanan kadar meydanlardayız” sloganları attı.

İskoçya'da binlerce kişi Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşlere devam ediyor. Başkent Edinburgh'taki Waverley Tren İstasyonu önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi Filistin'e özgürlük", "Gazze için hemen barış", "Barış sağlanana kadar meydanlardayız", Gazze biz seni asla yalnız bırakmayacağız" sloganları attı. İskoçya parlamentosuna doğru yürüyen Filistin destekçileri, İrlanda ve Filistin bayrakları sallayarak İsrail'e tepki gösterirken, Güney Afrika bayrakları da dikkat çekti.

İskoçya'nın Glasgow ve Aberdeen şehirlerinde de Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi.

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