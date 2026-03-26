Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru: Merkez bölgelerde siren sesleri

Hizbullah'tan İsrail'e Füze Misillemesi

Hizbullah tarafından İsrail'e yönelik yeni bir misilleme saldırısı gerçekleştirildi. İsrail basınında yer alan bilgilere göre, en az 6 füze ile düzenlenen saldırı nedeniyle ülkenin merkez bölgelerinde sirenler çaldı. Halkın kısa süreli panik yaşadığı olayda, askeri kaynaklar füzelerin hava savunma sistemleri tarafından başarıyla önlendiğini bildirdi.

Can Kaybı ve Yaralanma Bildirilmedi

Magen David Adom ambulans servisi, saldırının ardından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma tespit edilmediğini açıkladı. Hizbullah'a yakın yayın kuruluşları ise saldırılarda uzun menzilli füzelerin tercih edildiğini iddia etti. Bölgedeki gerilim tırmanmaya devam ederken, ordunun teyakkuz hali sürdürülüyor.

Hava Savunma Anları Kamerada

Saldırı anı ve füzelerin gökyüzünde imha edildiği dakikalar, çevredeki vatandaşlar ve güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, füzelerin önlenmesiyle gökyüzünde oluşan patlamalar ve siren sesleri net bir şekilde duyuldu. Olayla ilgili her iki taraftan da açıklamalar gelmeye devam ediyor.