SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024, 22:17 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024, 22:17

İZLE I Gazze’de can kaybı 35 bin 857’ye yükseldi!

İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 857’ye, yaralananların sayısı ise 80 bin 293’e yükseldi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara 231 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgede sivilleri, yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef alan İsrail, çoğu çocuk binlerce Filistinliyi katlediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte düzenlenen 6 saldırıda 57 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 93 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybının 35 bin 857'ye, yaralı sayısının da 80 bin 293'e yükseldiği belirtildi.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I İşte Romanya'nın başıboş sokak köpekleriyle mücadele yöntemi! İşte detaylar...
24.05.2024Cuma
İZLE I Ermenistan'ın iade ettiği 4 köyde Azerbaycan bayrağı göndere çekildi
24.05.2024Cuma
Filistin asıllı dünyaca ünlü ABD'li model Bella Hadid’den Cannes sokaklarında kefiye şov
24.05.2024Cuma
İZLE I BM Genel Kurulu 11 Temmuz’u “Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü” ilan etti!
24.05.2024Cuma
İZLE I İsrailli tarihçi Pappe gerçekleri ABD kanalında böyle anlattı! "Gazze'de soykırım var"
23.05.2024Perşembe
Bunlar da Var
ÖZEL I ZTK şampiyonu Beşiktaş! Salih Uçan ve Cenk Tosun duygularını takvim.com.tr ile paylaştı 00:20
Salih Uçan ve Cenk Tosun duygularını takvim.com.tr ile paylaştı!
24.05.2024Cuma
Kızılcık Şerbeti’nin makyözü Esra Okumuş, Müjde Uzman’ı böyle ti’ye aldı 00:41
Kızılcık Şerbeti'nin makyözü Esra Okumuş, Müjde Uzman'ı böyle ti'ye aldı
24.05.2024Cuma
Yeşilçam’ın efsanesi Gülşen Bubikoğlu’nun gözünden sakındığı kızı bakın kim? 01:22
Gözünden sakındığı kızı bakın kim!
24.05.2024Cuma
Sivas İmranlı kaza haberi: Kamyonet otomobil ile çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı! 01:01
İmranlı'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı!
24.05.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA