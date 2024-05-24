SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024, 01:36 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024, 01:42

İZLE I BM Genel Kurulu 11 Temmuz’u “Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü” ilan etti!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 11 Temmuz’un “Uluslararası 1995 Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma ve Düşünme Günü” ilan edilmesini talep eden karar tasarısını, 19’a karşı 84 oyla kabul etti.

BM Genel Kurulu, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde yaşanan soykırımın uluslararası bir anma günü olarak anılmasına yönelik karar tasarısını kabul etti. "Uluslararası 1995 Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma ve Düşünme Günü" karar tasarısı için 84 temsilci lehte ve 19 temsilci aleyhte oy kullanırken, 68 temsilci çekimser kaldı.

Bosna Hersek, Almanya ve Ruanda tarafından sunulan tasarının oylamasında aleyhte oy kullanan ülkeler arasında Sırbistan'ın yanı sıra Çin, Rusya, Suriye, Kuzey Kore, Macaristan ve Belarus da yer aldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, BM Genel Kurulu'nda oylama öncesinde temsilcileri kararın aleyhinde oy kullanmaya davet etti. Vucic, bu kararın "Pandora'nın kutusunu açacağını" savundu. Srebrenitsa tasarısından sonra BM Genel Kurulu'nun bunun gibi onlarca tasarıyı değerlendirmek zorunda kalacağını ileri süren Sırp lider, tasarının barışa katkı sağlamayacağını söyledi.

11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan eden karar, aynı zamanda Srebrenitsa soykırımını inkarı kayıtsız şartsız kınıyor ve üye devletleri soykırımın inkarını ve çarpıtılmasını önlemeye davet ediyor. Karar metninde, ayrıca BM Genel Sekreteri de soykırımın 30. yıldönümü anma faaliyetlerine başlamaya ve "Srebrenitsa'da Soykırım ve BM" adlı bir bilgilendirme programı oluşturmaya çağrılıyor.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I İsrailli tarihçi Pappe gerçekleri ABD kanalında böyle anlattı! "Gazze'de soykırım var"
23.05.2024Perşembe
İZLE I İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye son veda! 3 milyon kişi...
23.05.2024Perşembe
İZLE I İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Rey kentinde defnedildi!
23.05.2024Perşembe
İZLE I Katil İsrail ordusu Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu bombaladı!
23.05.2024Perşembe
Yüzbinler Reisi'ye veda ediyor! Cenaze töreninde izdiham!
23.05.2024Perşembe
Bunlar da Var
ATV CANLI İZLE I Beşiktaş Trabzonspor ZTK maçı canlı izle! 02:42
Beşiktaş Trabzonspor ZTK maçı canlı izle!
23.05.2024Perşembe
Metroda intihar son dakika: Mecidiyeköy metroda intihar girişimi! Seferler aksadı! 00:28
Mecidiyeköy metroda intihar girişimi! Seferler aksadı!
23.05.2024Perşembe
15 ay sonra eşini uçurumdan attığı ortaya çıkmıştı! Cinayetin nedeni: ’Eşcinsellik’ | Kocasının fotoğraflarını görünce... 01:09
Cinayetin nedeni: 'Eşcinsellik'
23.05.2024Perşembe
SON DAKİKA: ÇORUM’DA DEPREM! 01:59
Çorum'da korkutan deprem!
23.05.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA