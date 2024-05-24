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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024, 17:24 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024, 17:24

İZLE I Ermenistan'ın iade ettiği 4 köyde Azerbaycan bayrağı göndere çekildi

Ermenistan'ın iade ettiği Gazah ilinin 4 köyünde Azerbaycan bayrağı göndere çekildi. İşte o anlar...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır belirleme çalışmaları devam ediyor. Ermenistan işgal altında tuttuğu Gazah ilinin 4 köyünü bugün Azerbaycan'a iade etti. Azerbaycan Sınır Muhafızları'nın konuşlandırıldığı Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinde Azerbaycan bayrağı göndere çekildi, Azerbaycan milli marşı okundu.

SINIR HATTI BELİRLENİYOR

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır belirleme komisyonunun 9'uncu toplantısı, 15 Mayıs'ta iki ülke arasındaki sınır bölgesinde yapılmıştı. İki ülke arasında 12.7 kilometre uzunluğunda bir sınır hattı belirlenmişti. Toplantıda Ermenistan tarafından işgal edilen 4 köyün Azerbaycan'a iade edilmesine ilişkin protokol imzalanmıştı.

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