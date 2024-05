İZLE I Brezilya'daki sel felaketinde bilanço artıyor: Can kaybı 113'e çıktı

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamada, sel nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 113'e yükseldiği bildirildi. Kaybolanların sayısının ise 146'ya ulaştığı aktarıldı. Yetkililer, sular altında kalan bölgelerden kurtarılanlara evlerine dönmemeleri çağrısında bulundu. Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (INMET) ise pazar gününe kadar eyaletin merkezinde ve doğu kesimlerinde yoğun yağış beklendiği konusunda uyarı yaptı.

ÇATIDA GÜNLERCE MAHSUR KALAN AT KURTARILDI

Porto Alegre metropol bölgesinin kuzeyindeki Canoas belediyesinde çiftlik çatısında mahsur kalarak ülke gündemine oturan bir at, günler sonra kurtarıldı. "Caramelo" adı verilen atın bulunduğu noktaya gelen itfaiyeciler, askerler ve gönüllüler, atı uyuşturarak şişme bota aldı. Susuz kaldığı belirtilen at, veteriner hastanesinde tedavi altına alındı.

Eyalet yetkililerine göre geçtiğimiz haftadan bu yana yaklaşık 10 bin hayvan mahsur kaldığı bölgelerden ekipler tarafından kurtarıldı.