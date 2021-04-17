İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi Giorgia Meloni’den Macron’a sert sözler: Bize ders vermeye kalkma Macron

Geçmişi sömürgelerle dolu olan Fransa ve İtalya birbirine düştü. İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi Giorgia Meloni'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik yaptığı ağır konuşma sosyal medyada gündem oldu. Meloni ransa'nın nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun yüzde 30'unu Nijer'den çıkardığını belirterek, "Ve hal böyleyken Nijer nüfusunun yüzde 90'ı elektriksiz. Bize ders vermeye kalkma Macron!" ifadelerini kullandı. Meloni, "Fransa Afrika'yı sömürmeye devam ediyor" dedi.

Geçmişi sömürgelerle dolu olan Fransa ve İtalya birbirine girdi.

İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi Giorgia Meloni'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik yaptığı ağır konuşma sosyal medyanın gündemine oturdu.

"BİZE DERS VERMEYE KALKMA MACRON!"

İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik yaptığı konuşmada Fransa'nın nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun yüzde 30'unu Nijer'den çıkardığını belirterek, "Ve hal böyleyken Nijer nüfusunun yüzde 90'ı elektriksiz. Bize ders vermeye kalkma Macron!" ifadelerini kullandı.

"FRANSA AFRİKA'YI SÖMÜRMEYE DEVAM EDİYOR"

Meloni, konuşmasında şunları söyledi:

"Emmanuel Macron'un sorumsuzluğuna yazıklar olsun. Libya'yı bombalayan onlar oldu. Çünkü İtalya'nın Kaddafi ile enerji alanında özel ilişkileri olması onları endişelendiriyor. Aynı zamanda bizi bu hale getiren göç dalgalarının önünde bulduk kendimizi. Bu arada Fransa Afrika'yı sömürmeye devam ediyor. 14 ülkede para birimi bastırıp üzerlerine damgalıyor ve çocukları madenlerde çalıştırıp hammadde edinmeye devam ediyor. Bize ders vermeye kalkma Macron! Sizden ders almayı kabul etmiyoruz"