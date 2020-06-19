İşte PKK-Barzani anlaşmasının perde arkası! ABD ve Fransa'nın bölgedeki planı ne?

19.06.2020 12:17

Son dakika gelişmesi... ABD ve Fransız heyetleri gözetiminde yapılan çok sayıda gizli toplantı sonrası 25 sözde parti, Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) adıyla PKK çatısı altında birleşti. Mesut Barzani’ye yakın Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) de bu oluşuma destek vermeye ikna edildi. ABD böylece, ordu kurup silâhlandırdığı PKK’ya devletleşme yolunu da açtı. Peki PKK-Barzani anlaşmasının perde arkasında ne var? ABD ve Fransa arabuluculukla Suriye ve Irak'ta neler planlıyor? Bölgedeki gelişmeleri Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ile Gazetesi Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında ele aldı.

ABD, yıllarca lojistik destek sağladığı PKK/PYD'ye devletleşme yolunu açtı. ABD, Suriye'nin kuzeyindeki Mesut Barzani'ye yakın yakın ENKS'yi (Suriye Kürt Ulusal Konseyi) PKK/PYD'ye destek vermeye ikna etti. İki grup arasında ABD arabuluculuğuyla yürütülen görüşmelerde nihai anlaşma sağlandı. Suriye'nin yüzde 26'lık bölümünü işgal altında tutun terör örgütü, bu bölgedeki diğer tüm grupları şiddet kullanarak tasfiye etmişti. Bu şiddetten Barzani'nin Suriye'deki uzantısı ENKS da nasibini almıştı. ENKS'nin büroları kapatılmış, 2011-2016 yılları arasında 52 Kürt siyasetçi kaçırılıp öldürülmüştü. Bazı isimler ise Türkiye'ye sığınmak zorunda kalmıştı. Bu katliamlar nedeniyle ENKS -düne kadar- PKK/PYD'ye karşıt gruplar arasındaydı.

ABD-FRANSA ORTAK YAPIMI

Ancak PKK/PYD/YPG'yi bölgedeki tek güç haline getirmek isteyen ABD ve Fransa devreye girdi. PKK/PYD ile Barzani'ye yakın bu gruplar iki ülkenin arabuluculuğunda masaya oturdu. Hem Suriye'de hem de Kuzey Irak'ta ABD ve Fransız heyetlerinin de katıldığı çok sayıda toplantı yapıldı. Bu görüşmeler neticesinde geçtiğimiz mayıs ayında ENKS dışında, PKK'nın işgali altındaki bölgede bulunan diğer 25 sözde parti, Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) adıyla PKK çatısı altında birleşti. PKK'nın ENKS ile yaptığı görüşmelere bu yapı üzerinden devam edildi.

DÜNYAYA DUYURDULAR

Yenişafak'ın haberine göre son 1 aydır hız verilen gizli/açık görüşmelerde önceki gün PKK ile Barzanici gruplar arasında nihai anlaşma sağlandı. ABD'li büyükelçi William Roebuck ve Türkiye'nin kırmızı listede aradığı terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin'in de katıldığı bir basın toplantısı ile anlaşma Kamışlı'da kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada PKK ile ve ENKS'nin 2014'te imzalanan Duhok Anlaşması çerçevesinde birleşecekleri ifade edildi. Duyuruya göre Barzani ile PKK arasında önümüzdeki günlerde yeni bir genel anlaşma imzalanacak. Barzani'nin de imzaladığı 2014 tarihli Duhok mutabakatına göre Suriye kuzeyinde işgal edilen bölgenin yönetiminde ENKS'ye yüzde 40, TEV-DEM'e (PKK'nın uzantısı) yüzde 40 temsil hakkı verilmesi öngürülüyor. Yüzde 20'lik temsiliyet ise sözde bağımsız isimlerden oluşacak. Anlaşmaya göre savunmada ortaklık kurulacak, sözde askeri birlikler terör örgütü YPG çatısında birleşecek. Demokratik özerklik ve kanton sistemi güçlendirilecek.

CAN CİĞER KUZU SARMASI

Toplantıda konuşan terörist Ferhad Abdi, anlaşmadan dolayı ABD elçisi William Roebuck ve Mesut Barzani ile Neçirvan Barzani'ye teşekkür etti. Abdi, "Kürt birliğinin sağlanması ve tüm halk ve inançların haklarının garanti altına alındığı çok renkli ve demokratik bir Suriye için güçlü destek sunan ABD'ye teşekkür ederiz" dedi. Elçi Roebuck ise gösterdikleri özveriden dolayı PKK elebaşı Abdi ve Barzani'ye teşekkürleri iletti.

TÜRKİYE O DEVLETİ KURDURMAZ

Bağımsız Suriyeli Kürtler Birliği Başkanı Abdülaziz Temo, ABD arabuluculuğunda yapılan anlaşmaya tepki gösterdi. ABD'nin bu anlaşmalarla PKK'yı diğer siyasi grupların arasına sokarak meşrulaştırmayı planladığını söyledi. Anlaşmanın içerisine Deyrizor ve Rakka gibi Kürtlerin olmadığı ve Haseke gibi çok az Kürt nüfusun olduğu bölgelerin de dahil edildiğini vurgulayan Temo, şunları kaydetti: "O topraklarda PKK bir meşruiyet kazanamaz. PKK ile bir müzakereden bahsedilecekse teröristlerin Suriye topraklarından çıkarılmasını sağlamaları gerekiyor. Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonları Öcalan'ın planını bozdu. Ancak bu anlaşmayla Suriye Kürt Federasyonu kurma peşindeler. Fakat bu imkansız. Türkiye ile 900 kilometre komşu bir ülkede Kürt devleti veya federal bir devlet kurulamaz. Üstelik bu bölgelerde Araplar, Suriyeliler ve Süryaniler de var. Bu durum bir federasyonu imkansız hale getirir. Haseke'yi öne sürüyorlar. Oradaki Kürtlerin oranı nüfusun sadece yüzde 30'u. Tel Abyad'da, Rakka'da, Deyrizor'da Kürt yok. Rasulayn'ın sadece yüzde 18'i Kürt. Ayn el-Arab ve Rasulayn arasındaki 180 kilometrelik alanda hiç Kürt yok. Tüm bunlara rağmen anlaşmalarında coğrafi bağımlılıktan nasıl söz edebiliyorlar?"

OYUNU BOZALIM

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin de ABD'nin farklı grupları birleştirerek PKK'yı uluslararası toplantılarda Türkiye ile aynı masaya oturmayı planladığını söyledi. Suriye'deki Ulusal Kürt Konseyi'nin geçmişte PKK/YPG ile işbirliği yapmadığına dikkat çeken Pekin özetle şunları kaydetti: "ABD uzun süredir bu iki grubu birleştirmeye çalışıyordu. ABD, Kürt Konseyiyle birleştirerek PKK/PYD'yi meşru hale getirmeyi hedefledi. ABD teröristlerle diğer grupları ayırmak yerine 'Kürt Konseyi' çatısında birleştirip PKK'yı masaya oturtacak. Ayrışmayı önleyerek Suriye'de daha kolay özerk bir yapı kurmaya çalışacaklar. Barzani'ye yakın olan Kürt Konseyi bu duruma karşı çıkıyordu. Şimdi ABD rahatlıkla PYD'nin terörist olmadığı dile getirebilecek. ABD, nasıl iki grubu birleştirdiyse, Türkiye ile PKK'yı aynı masaya oturtarak işbirliği yaptırmak istiyorlar. ABD bu gruplara ne vaat ettiyse Türkiye'nin bu oyunu bozması lazım. Irak ile Suriye'yi birbirinden ayırmamalıyız. Türkiye'nin Arap ve Kürt aşiretlerle görüşüp ABD ve Rusya'nın oyunlarını bozması lazım."

UZMAN İSİMLER ANLAŞMANIN PERDE ARKASINI AHABER'DE AÇIKLADI

Eski Hava Kuvvetleri istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu: Geçmişine bakacak olursanız burada 2005 yılında Kandil'de "Kongra-gel" ismini verdikleri bir toplantıda bölgedeki Kürt oluşumları toparlamak ve bir garnizon devleti kurmak gibi projeleri vardı. PKK tarafı böyle düşünüyor. Suriye'ye gelindiğinde Suriye'de bilindiği gibi Türkiye burada operasyon yapınca bunlar ABD tarafından daha Güney bölgelere Deyrizor bölgesine doğru çekilmişti "petrolü koruyacağız" başlığı altında bulunuyorlardı. Kendilerine göre siyasi oluşum peşinde koşuyorlardı. ABD siyasi oluşumlara yönelik bir çaba içerisindeydi. 25 parti 30 parti gibi anlatılır fakat bunların hepsi düzmece yani legalize edilmeye çalışılan bir sistem. Sistematik işliyor burada. 3-5 kişiyle bir araya getirdikleri insanlara parti adında resmiyet kazandırmaya çalışıyorlar. Suriye'de böyle bir akım var halk bunu istiyormuş gibi dünyaya lanse etmeye çalışıyorlar.

BÖYLE OLMADIĞI KANITLANDI

İlginç olan konu PKK ile YPG'nin birbirleriyle iltisaklı olmadığını işaret eden bir ABD veya Batı zihniyeti vardı. Burada PKK değildir YPG ayrı bir şeydir deniliyordu. Böyle olmadığının kanıtı ortaya sürülen fotoğraflarla da görülüyor. ABD'nin bir büyükelçisi de işin içerisinde girmiş durumda. Sözde partilerle birlikte bir oluşum içerisindeler. Buna Kürt birliği adını vermeye çalışıyorlar ama yapmak istedikleri saha Irakla Suriye'deki yani Kuzey bölgelerdeki çeşitli unsurları birleştirmek.

ÇALIŞMA GAYRİMEŞRU

Gazeteci Güngör Yavuzaslan: Bu çalışma bir defa gayrimeşru çünkü Irak bölgesel Kürt yönetiminin böyle bir çalışma yapması hem Irak yasalarına göre hem de uluslararası kaidelere göre geçerli değil. Çünkü özerk bir yönetim sadece kendi içerisinde Irak anayasasında tanımlanan çalışmaları yapabilir.

PENTAGON - CIA - MOSSAD PROJESİ

Bu bir ABD – Pentagon ve CIA hatta Mossad projesidir. Altını çize çize söylüyorum. ABD'nin baskısıyla Fransız diplomatlarını içine aldığı bir projedir.