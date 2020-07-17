İşte Bulgaristan'da kiliseye çevrilen Kara Camii

17.07.2020 15:40

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararının ardından kuduran Batı, camiyken kiliseye çevrilen ibadethaneleri görmezden geldi. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 1528 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan Kara Camii, 1903 yılında kiliseye çevrildi. İşte o camii...

Ayasofya Camii önümüzdeki hafta bugün ibadete açılacak ve hazırlıklar devam ediyor. Yüzyıllar boyunca Balkanlara hakim olan Osmanlı, bölgede birçok önemli eser ve cami bıraktı. Ancak bugün o eserlerin çoğu ya müzeye, ya kiliseye çevrildi ya da kapatıldı. O eserlerden biri de Mimar Sinan tarafından yapılan Kara Camii'ydi. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, kiliseye çevrilen Kara Camii önünde gelişmeleri aktardı.