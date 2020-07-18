Son dakika: Fransa Nantes Katedrali'nde yangın!

18.07.2020 11:09

Son dakika haberine göre, Fransa'nın başkenti Paris'te korkunç bir yangınla koca bir tarihin kaybolduğu Notre Dame Katedrali'nin ardından, şimdi de Nantes Katedrali'nde yangın çıktı. Sebebi bilinmemekle birlikte, katedralin kısa sürede alevler içinde kaldığı görüldü.