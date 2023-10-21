İsrail dünyanın gözü önünde Batı’nın desteği ile Filistinlilere soykırım uyguluyor. Batı ise yalnızca İsrail’e silah desteğinde bulunmakla kalmıyor, soykırıma rağmen topraklarından sürülmemek için mücadele eden Filistinlileri dünyaya “terörist olarak lanse ediyor. Ünlü tarihçi ve siyaset bilimci Prof. Ilan Pappe, Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ve Filistinlilerin İsrail’e karşı mücadelesi hakkında dünyaya ders veren bir konuşma yaptı. Almanya ile anlaşan İsrail’in Filistin’e Holokost’un bedelini ödettiğini söyleyen Pappe, “Filistin’in bağımsızlık hakkı sorgulanamaz.” dedi.