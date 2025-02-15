İsrail’den Filistinli esirlere tişört işkencesi: Davut yıldızı giydirdiler | Teslim edilen esirler hastaneye kaldırıldı

İsrail'in, Hamas ile Tel Aviv arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının altıncı turunda skandal görüntüler ortaya çıktı. 3 İsrailli erkek esir karşılığında İsrail de toplam 369 Filistinli esiri serbest bırakılırken, İsrail'in işkencesi yine gözler önüne serildi. İsrail, , hapishanelerden serbest bırakılan Filistinli esirlere üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirdi. Aynı zamanda serbest bırakılan 4 Filistinli esirin sağlık durumunun kötü olması üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.