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İsrail’den Filistinli esirlere tişört işkencesi: Davut yıldızı giydirdiler | Teslim edilen esirler hastaneye kaldırıldı
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İsrail'den Filistinli esirlere tişört işkencesi: Davut yıldızı giydirdiler | Teslim edilen esirler hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 19:05 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 19:05

İsrail'in, Hamas ile Tel Aviv arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının altıncı turunda skandal görüntüler ortaya çıktı. 3 İsrailli erkek esir karşılığında İsrail de toplam 369 Filistinli esiri serbest bırakılırken, İsrail'in işkencesi yine gözler önüne serildi. İsrail, , hapishanelerden serbest bırakılan Filistinli esirlere üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirdi. Aynı zamanda serbest bırakılan 4 Filistinli esirin sağlık durumunun kötü olması üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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