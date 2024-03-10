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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 10 Mart 2024, 12:18 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024, 12:18

İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki savaş koşulları en çok çocukları etkiliyor

İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürmesi ve yardımların girişini engellemesi nedeniyle insani bir felakete sebep olduğu Gazze Şeridi'nde, açlık, susuzluk ve ilaca erişimin olmaması nedeniyle çocuklar hastalanıyor. Gazze'nin kuzeyindeki Filistinli 6 yaşındaki Fadi Al-Zant adlı çocuk sistik hastalığının tedavisi için ilaca erişiminin olmaması ve yetersiz beslenme nedeniyle Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'nde zor şartlar içinde tedavi altına alındı. Fadi'nin annesi daha önce aynı hastalık nedeniyle iki çocuğunu kaybettiğini söyledi.

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