Gazze'deki soykırımın bir numaralı faili olan dünyada 'Yeni nesil Hitler' olarak anılmaya başlanan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçmişte verdiği beyanlar katilin her yaşta katil olduğunu gözler önüne serdi.

Netanyahuʼnun 1983 tarihli bir mülakatında "Çocuk hastanesi vurmak terör değildir" ifadelerini kullandığı gözlemlendi.





Takvim yaprakları 18 Kasım 1990'ı gösterdiğinde ise Netanyahu ile bir hahambaşı arasında geçen diyalog, işgalci İsrail'in asıl amacını da gözler önüne seriyor.



Görüntülerde hahambaşı, "Mesih'in gelişini hızlandırmak için bir şey yapılmalı" diyor. Netanyahu ise hahambaşına cevaben, "Biz, yapıyoruz, yapıyoruz" diyor.



İkili arasında geçen diyalog şöyle;



Netanyahu: Sizin rızanızı ve yardımınızı istemeye geldim



Hahambaşı: Her konuda.







Netanyahu: Hem kişisel hem de politik her alanda.



Hahambaşı: Son görüştüğümüzden bu yana pek çok şeyde ilerleme oldu.



Netanyahu: Birçok şeyde ilerleme var.



Hahambaşı: Ancak değişmeyen şey şu ki Mesih hâlâ gelmedi bu yüzden onun gelişini hızlandırmak için bir şeyler yapın.



Netanyahu: Yapıyoruz.



MESİH GELSİN, AKSA YIKILSIN, TAPINAK YAPILSIN

Bu sözler siyonist terörün hamisi İsrail'in nihai emelinin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı yıkmak, Aksa'nın yerine tapınak yapmak olduğunu da bir kez daha gözler önüne serildi.





ASIL YAPILMASI GEREKEN ŞEY ONLARI SÜREKLİ VURMAK

2001 yılında ise aile ortamında çekilen videoda, ABD'nin nasıl kolay şekilde manipüle edildiğini anlatan Netanyahu, "Dünya topyekün saldırılarımıza hiçbir şey diyemeyecek, kendimizi savunduğumuzu söyleyecekler." diyerek Filistin'i nasıl işgal edeceklerini anlatıyor.

İşte gözünü kan bürümüş İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşması:



- Asıl yapılması gereken şey onları sürekli vurmak. Üç kere değil, sürekli vurmak, acı çektirmek... Öyle bir bedel ödemeliler ki yaralarını asla sarmamalılar.



- Şu ana kadar böyle bir bedel ödetebilmiş değiliz. Filistin yönetimine topyekün bir saldırı sonrasında her şeyin yok olup gideceğine inanacaklar. Her şeylerini yerle bir edecek bir korku. Onlara yaşatmamız gereken tam olarak bu.

- Bunu yaptığımızda dünya bizi 'saldırganlıkla suçlamaz mı?



- Dünya kendimizi savunduğumuzdan başka hiçbir şey söyleyemez.





- Dünyanın tepkisinden korkmuyor musun?



- Hayır korkmuyorum. Özellikle Amerika'yı çok iyi tanırım. ABD'yi kolayca yönlendirebilirsin, istediğin tarafa çekebilirsin. Amerikalılar bize hiçbir sorun çıkarmayacaklar.





- Dünyanın tepkisinden korkmuyor musun?



- Hiçbir şey olmaz. Ne yapabilirler ki? Amerikalıların yüzde 80'i bizi destekliyor zaten. Gerçekten inanılmaz, orada çok büyük destekçilerimiz var

