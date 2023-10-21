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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023, 12:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023, 13:16

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya cami ziyaretinde ''İsrail'' tepkisi! Yuhalanıp, protesto edidiği anlar kamerada | VİDEO

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Toronto'da bulunan bir camide protesto edildi. Cami cemaati, Trudeau'nun konuşmasına izin vermedi ve İsrail'in Gazze'deki eylemlerini durdurması için ateşkes çağrısı yapmasını talep etti. Cami önünde toplanan protestocular ise Trudeau'ya ateşkes konusunda seslendi. İşte o görüntüler...

İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım uyguluyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan Gazze'ye destek vermek için meydanlarda toplanırken Batı ülkeleri ise açıkça soykırımcı İsrail'i destekliyor. İsrail'e desten veren Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau ise Toronto'da ziyaret ettiği Kanada Camisi'nde yuhalandı. Cami cemaati Trudeau'nun konuşmasına izin vermedi ve başbakanı yuhaladı.

CAMİ CEMAATİ TOPA TUTTU

Cuma günü Toronto'nun Etobicoke bölgesinde "Orta Doğu'daki olaylardan etkilenen Müslüman toplumuna desteğini göstermek amacıyla" bir camiyi ziyaret eden Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail'e verdiği destek dolayısıyla cami cemaati tarafından yuhalanarak protesto edildi.

Trudeau'nun konuşmasına izin vermeyen cemaat, başbakanın İsrail'in soykırımı durdurması için ateşkes çağrısı yapmasını istedi.

"YAZIKLAR OLSUN TRUDEAU"

Cami cemaati Başbakan Trudeau'ya "Yazıklar olsun" diyerek seslenirken cami önünde toplanan protestocular ise başbakana ateşkes çağrısı yapması için seslendi.

Camide gördüğü protestonun ardından Ontario'da gazetecilere demeç veren Trudeau, kendisinin de dahil olduğu Liberallerin Gazze'de yaşananlara ne tepki verileceği konusunda anlaşmazlığa düşüp düşmediğine yönelik soruya "Herkes incinmiş ve acı çekiyor, herkes yas tutuyor, herkes bunun ne anlama geldiğinden korkuyor." dedi.

33 MİLLETVEKİLİNDEN TRUDEAU'YA MEKTUP

Toronto Sun gazetesi, Kanada-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Toronto Bölgesi Liberal Milletvekili Salma Zahid'in Trudeau'ya 33 milletvekilinin taleplerini içeren bir mektup yazdığını belirtti. Mektupta Kanada'nın acil ateşkes çağrısına katılması, insani koridorun açılmasını kolaylaştırmaya yardım etmesi ve uluslararası hukuku savunması talep ediliyor.

İSRAİL'E AÇIK DESTEK

Kanada İsrail'i destekleyen ülkelerden yalnızca birisi. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Operasyonu'nun ardından İsrail, kaybettiği sözde itibarın acısını Gazze'deki sivillerden çıkarmaya başladı. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam birçok ülkede tepki görürken Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 10 Ekim'de skandal bir açıklamaya imza attı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trudeau, "Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını desteklemek amacıyla ülke çapında yapılan gösterileri şiddetle kınıyorum." diyerek hem İsrail'in katliamını görmezden geldi hem de İsrail'e yönelik tepkileri farklı bir yöne çekti.

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